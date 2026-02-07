Petro revela cual fue el “mayor avance” tras su reunión con Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su reunión del 3 de febrero con Donald Trump permitió “restablecer un diálogo directo y franco”, lo que calificó como “su mayor avance”. Según escribió en su cuenta de X, este nuevo canal “restituirá el valor y el poder de la palabra franca” y permitirá que las diferencias se tramiten “en el respeto mutuo”.

El dignatario planteó construir “instancias de verificación objetivas y científicas” para medir la erradicación de cultivos de coca y pidió el “mayor apoyo del campesinado” y de los grupos que quieran la paz para ampliar el desmantelamiento voluntario de cultivos y laboratorios.

Petro se mostró de acuerdo con un “tapón militar en la frontera” con Venezuela, aunque insistió en que “la frontera se cuida entre dos y se debe mantener abierta a los pueblos”. Además, propuso a Estados Unidos un plan de articulación energética para las tres Américas basado en energías limpias y llamó a Caracas a concretar proyectos conjuntos de interconexión eléctrica, de gas y de petróleo liviano.

