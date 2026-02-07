BOLETIN DE NOTICIAS
Petro revela cual fue el “mayor avance” tras su reunión con Trump

El mandatario sostuvo que el nuevo canal de diálogo entre los gobiernos permitirá que las diferencias se tramiten "en el respeto mutuo".

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Gustavo Petro y Donald Trump se reúnen en la Casa Blanca, 3 de febrero de 2026.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su reunión del 3 de febrero con Donald Trump permitió “restablecer un diálogo directo y franco”, lo que calificó como “su mayor avance”. Según escribió en su cuenta de X, este nuevo canal “restituirá el valor y el poder de la palabra franca” y permitirá que las diferencias se tramiten “en el respeto mutuo”.

El dignatario planteó construir “instancias de verificación objetivas y científicas” para medir la erradicación de cultivos de coca y pidió el “mayor apoyo del campesinado” y de los grupos que quieran la paz para ampliar el desmantelamiento voluntario de cultivos y laboratorios.

Petro se mostró de acuerdo con un “tapón militar en la frontera” con Venezuela, aunque insistió en que “la frontera se cuida entre dos y se debe mantener abierta a los pueblos”. Además, propuso a Estados Unidos un plan de articulación energética para las tres Américas basado en energías limpias y llamó a Caracas a concretar proyectos conjuntos de interconexión eléctrica, de gas y de petróleo liviano.

