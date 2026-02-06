EE.UU. ha donado vehículos blindados a Colombia

El Ejército Nacional de Colombia recibió este viernes 11 vehículos blindados ASV M1117 Guardián de los EE.UU., destinados a fortalecer el “desarrollo de las operaciones militares en zonas de alta complejidad y poder de fuego de los soldados en el terreno”.

“Con blindaje multicapa, sistemas de visión diurna y nocturna y capacidad para operar en entornos urbanos y rurales, los M1117 son clave para el control territorial y la protección de la población”, indicó la institución en redes sociales.

El Ejército comunicó que los transportes reforzados con blindaje “se suman a las 145 unidades ya desplegadas en distintas regiones del país como parte del proceso de modernización de la Fuerza”.

Este acto se llevó a cabo luego de la reunión del martes entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su par de EE.UU., Donald Trump, en el que ambos líderes destacaron el encuentro luego de meses con cruces de declaraciones.

“Esta incorporación se realiza en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos y del fortalecimiento de las capacidades estratégicas del sector defensa para enfrentar las amenazas a la seguridad del país”, agregó el Ejército colombiano.

En ese sentido, el encargado de negocios de EE.UU. en Colombia, John McNamara, valoró este viernes la “colaboración efectiva” entre ambas naciones, en uno de sus últimos mensajes antes de retirarse del Departamento de Estado.