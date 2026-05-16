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Detectan fuga de vapor radioactivo en una central nuclear en Japón

Una fuga de vapor con niveles mínimos de radiactividad fue detectada en una válvula de drenaje de un reactor de la central nuclear de Onagawa.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Kyodo / Legion-Media

La empresa Tohoku Electric Power informó de una fuga en una válvula de drenaje del reactor 2 de la central nuclear de Onagawa y tomó la decisión de detener el reactor para llevar a cabo una revisión, informan los medios locales. La central se encuentra en la costa este de la isla de Honshu, unos 320 kilómetros al noreste de Tokio.

Según la empresa, la anomalía se detectó este viernes durante una inspección ordinaria en una válvula de drenaje situada en el sótano del edificio de turbinas. Esta válvula se utiliza para drenar un tanque que almacena humedad retirada del vapor y, durante el funcionamiento del reactor, debía estar cerrada.

Se confirmó que desde el punto de drenaje se generaba una pequeña cantidad de vapor que contenía niveles mínimos de radiactividad y, pese a los intentos de reajustar el cierre de la válvula, el vapor no se detuvo.

Tohoku Electric Power afirmó que no hubo fugas de elementos radioactivos al entorno y que el incidente no está relacionado con el terremoto ocurrido la noche del viernes. El reactor 2 estaba en inspección periódica desde enero, indicó la empresa.

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