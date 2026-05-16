BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaTrump afirma que Estados Unidos eliminó al segundo al mando de ISIS en una operación en Nigeria
Portada

Trump afirma que Estados Unidos eliminó al segundo al mando de ISIS en una operación en Nigeria

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El jefe de Hamás, Izz al-Din al-Haddad.

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas estadounidenses eliminaron a Abu Bilal al-Minuki, considerado el segundo al mando del grupo terrorista ISIS, durante una operación conjunta realizada en Nigeria.

Trump presentó el abatimiento como un golpe significativo contra la estructura de liderazgo del Estado Islámico, aunque hasta el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre la operación ni ha habido confirmación independiente por parte de otras fuentes.

Esta declaración se suma a las acciones que el gobierno estadounidense ha intensificado contra remanentes de ISIS en diferentes regiones del mundo.

También te puede interesar

Detectan fuga de vapor radioactivo en una central...

Corea del Sur prohibirá por completo el consumo...

China logra la primera clonación masiva de animales...

Trump revela qué fue el único tema que...

Trump cuenta lo que contestó a Xi ante...

“Completada en un 70-75%”: Trump advierte que EE.UU....

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign