Trump afirma que Estados Unidos eliminó al segundo al mando de ISIS en una operación en Nigeria

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que fuerzas estadounidenses eliminaron a Abu Bilal al-Minuki, considerado el segundo al mando del grupo terrorista ISIS, durante una operación conjunta realizada en Nigeria.

Trump presentó el abatimiento como un golpe significativo contra la estructura de liderazgo del Estado Islámico, aunque hasta el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre la operación ni ha habido confirmación independiente por parte de otras fuentes.

Esta declaración se suma a las acciones que el gobierno estadounidense ha intensificado contra remanentes de ISIS en diferentes regiones del mundo.