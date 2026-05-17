Un virus mortal contra el que no hay vacuna ni tratamiento se propaga por África

Al menos 80 personas han muerto en la nueva epidemia de ébola que azota la provincia oriental de Ituri, en la República Democrática del Congo (RDC), informa AP. Se trata de una cepa altamente contagiosa que se transmite a través de los fluidos corporales.

Este es ya el decimoséptimo brote en el país desde que el ébola apareció por primera vez en 1976. Aunque la enfermedad es poco común, resulta grave y, en muchos casos, mortal. El pasado viernes, los funcionarios de salud africanos reportaron 65 fallecidos y 246 casos sospechosos.

El brote, que ya se ha extendido a la vecina Uganda, ha puesto en alerta a toda la región. Hasta el momento, las pruebas de laboratorio han confirmado la presencia del virus del Bundibugyo, una variante menos predominante en brotes anteriores en el país y para la cual no existen vacunas ni tratamientos autorizados.

Las autoridades temen una mayor propagación debido a la proximidad de las zonas afectadas a Uganda y Sudán del Sur. Mientras tanto, los residentes claman por ayuda. La RDC, un país con enormes desafíos logísticos, lucha por llevar recursos y expertos a las zonas más afectadas, donde la enfermedad se concentra en tres áreas sanitarias de la provincia de Ituri.

El virus: lo que hay que saber

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen tres tipos de virus que causan grandes brotes de enfermedad por ébola: el virus del Ébola, el virus del Sudán y el virus del Bundibugyo. La tasa media de letalidad es del 50%, aunque ha variado entre el 25 % y el 90 % en brotes anteriores.

Solo existen vacunas y tratamientos aprobados para el virus del Ébola. Para el de Bundibugyo —la cepa detectada en este brote— no hay de autorizados, aunque se están desarrollando.

Transmisión:

De animales a humanos: por contacto con sangre, fluidos o secreciones de animales infectados (murciélagos, chimpancés, gorilas, monos, antílopes o puercoespines).

De persona a persona: por contacto directo (a través de piel lesionada o mucosas) con sangre o fluidos corporales de alguien enfermo o fallecido por ébola, o con objetos o superficies contaminados.

Periodo de incubación: de 2 a 21 días. Las personas no transmiten la enfermedad antes de tener síntomas.

Síntomas: fiebre, fatiga, malestar, dolor muscular, dolor de garganta, vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática. En el sistema nervioso central puede causar confusión, irritabilidad y agresividad.