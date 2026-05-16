Trump rechaza una propuesta de Xi relacionada con Irán

En una reciente entrevista con Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su decisión de declinar la propuesta de mediación presentada por el mandatario chino, Xi Jinping, para abordar el conflicto con Irán.

Previamente, el pasado jueves, Trump había adelantado que, durante su visita de Estado a China, Xi Jinping descartó cualquier ayuda militar a Irán, pero mostró disposición para ofrecer apoyo diplomático con el objetivo de garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. Según Trump, el mandatario chino le confesó que querría que se reabriera el estrecho. “Dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría ayudar'”, señaló el presidente estadounidense en aquel momento.

Durante la entrevista del sábado, Trump fue tajante al rechazar la oferta de asistencia para resolver la crisis en Oriente Medio. Cuando se le pidió que comentara su reacción ante la propuesta de Xi Jinping, reiteró: “También dije que no necesitamos ayuda”.

El mandatario justificó su postura bajo una lógica de pragmatismo geopolítico: “Si quiere ayudar, estupendo, pero no necesitamos ayuda. ¿Saben cuál es el problema con la ayuda? Cuando alguien te ayuda, siempre quiere algo a cambio. Así es como funciona la ayuda”, concluyó.