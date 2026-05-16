Corea del Sur prohibirá por completo el consumo de carne de perro

Las autoridades de Corea del Sur han recordado este viernes que en febrero de 2027 entrará en vigor una prohibición total de la cría, el sacrificio y la venta de perros para consumo humano.

El organismo precisó que desde 2024 se ha producido el cierre masivo de las granjas de carne de perro. “A mayo de 2026, aproximadamente el 82 % (1.265) de todas las granjas de cría de perros (1.537) ya habían cesado sus operaciones, quedando 272 granjas en funcionamiento”, se detalla.

Además, a partir de septiembre de este año, el Ministerio cooperará con los gobiernos locales “para implementar medidas correctivas” contra las granjas que no hayan cumplido con sus planes de cierre o reconversión. En caso de incumplimiento de las medidas, se emitirán órdenes de cierre de las instalaciones.