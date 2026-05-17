Perú define resultados de las presidenciales tras un mes de conteo y denuncias de fraude

La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) proclamó oficialmente este domingo a los candidatos que pasan a la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, después de que se celebraran las elecciones generales del 2026 el pasado 12 de abril.

Tras más de un mes de expectativa y demoras en el conteo, se llevó a cabo en Lima este 17 de mayo la proclamación general de los resultados de la primera vuelta, liderada por el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. Según se anunció en la ceremonia, la ultraconservadora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) se enfrentarán en la segunda vuelta, precisó la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo.

De acuerdo con los datos publicados por la ONPE, los candidatos obtuvieron el 17,192 % y 12,039 % de votos válidos, respectivamente, una vez finalizado el conteo total de actas.

Al acto protocolario, además del todo el pleno del JNE, asistieron autoridades de diversa índole, entre ellos observadores internacionales y miembros del sistema electoral y miembros de organizaciones políticas.

Los resultados se dan a conocer luego de semanas de incertidumbre y críticas al sistema electoral que han alimentado narrativas de manipulación y fraude. Lo cerrado del resultado anticipa un conflicto postelectoral, porque los candidatos ya están exigiendo renuncias de funcionarios y recuento de votos.

López Aliaga solicitó el 15 de abril suspender la proclamación del segundo y tercer lugar en las elecciones de Perú, luego de ser superado en el conteo por Sánchez.

En este contexto, la ONPE se ha visto envuelta en un escándalo por su presunto ineficiente desempeño en la organización de los comicios. Según el diario El Comercio, se han presentado denuncias por extravío de actas de escrutinio y hallazgo de cédulas de sufragio en las calles. A esto se suma el problema del traslado del material electoral, que dejó a más de 50.000 peruanos sin poder sufragar el domingo y obligó a la reapertura de urnas al día siguiente de la jornada electoral.

En este contexto, el pasado 21 de abril renunció el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reconociendo “los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral”. Posteriormente, la Fiscalía de la Nación solicitó un impedimento de salida del país en su contra por presunta colusión agravada.