PRIMERAS IMÁGENES Terremoto en Japón que provoca alerta de tsunami

Las autoridades emitieron una orden de evacuación.

Por Redaccion Central
Captura de pantalla de videos captados tras el impacto.

Un potente sismo de magnitud 7,6 registrado este lunes en la costa norte de Japón ha sacudido viviendas y autos estacionados en las calles afectadas por el temblor. Varias personas resultaron heridas en un hotel de la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, reporta NHK.

La Agencia Meteorológica emitió una alerta por tsunami, mientras las autoridades se preparan para olas de hasta 3 metros, advirtiendo a la población de la necesidad de evacuarse de las zonas en peligro.

Se prevé que las prefecturas más afectadas sean las de Aomori, en su costa pacífica, de Iwate y de Hokkaido, en su litoral que da al Pacífico.

Debido al terremoto, se suspendieron los servicios de la red de líneas de ferrocarril de alta velocidad Shinkansen de Tohoku, en el noreste del país.

