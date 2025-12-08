PRIMERAS IMÁGENES Terremoto en Japón que provoca alerta de tsunami

Un potente sismo de magnitud 7,6 registrado este lunes en la costa norte de Japón ha sacudido viviendas y autos estacionados en las calles afectadas por el temblor. Varias personas resultaron heridas en un hotel de la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori, reporta NHK.

Las autoridades emiten orden de evacuación en Japón tras potente sismo que provocó alerta de tsunamihttps://t.co/S9rHOwe5sh https://t.co/oEzx8dyXvi pic.twitter.com/kNvKq9OFTc — RT en Español (@ActualidadRT) December 8, 2025

La Agencia Meteorológica emitió una alerta por tsunami, mientras las autoridades se preparan para olas de hasta 3 metros, advirtiendo a la población de la necesidad de evacuarse de las zonas en peligro.

CCTV captures the exact moment Japan was rocked by a powerful M7.2 quake.

Shocking visuals.#Japan #earthquake pic.twitter.com/6qJZQkfC1p — TRIDENT (@TridentxIN) December 8, 2025

Se prevé que las prefecturas más afectadas sean las de Aomori, en su costa pacífica, de Iwate y de Hokkaido, en su litoral que da al Pacífico.

Strong 7.6 magnitude earthquake strikes northern Japan, says US Geological Survey, with possible tsunami waves approaching coasts, according to public broadcaster NHK Tsunami alert issued in Japan as earthquake sparks ‘immediate’ evacuation order #Japan #Tsunami #earthquake… https://t.co/9QLRdzHCM9 pic.twitter.com/PCb6YScGrp — Indian Observer (@ag_Journalist) December 8, 2025

Debido al terremoto, se suspendieron los servicios de la red de líneas de ferrocarril de alta velocidad Shinkansen de Tohoku, en el noreste del país.