Reportan gran incendio en refinería en La Habana

Un incendio de gran envergadura en la refinería Ñico López de La Habana ha obligado este viernes el despliegue de los equipos de emergencia, en tanto se informa de una densa columna de humo negro era visible desde diversos puntos de la capital cubana. Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) han reportado que el fuego, comenzado en horas de la media tarde en un almacén de la instalación, había sido controlado poco después, a pesar que no se detallan las causas ni se reportaron heridos o personas muertas.

La refinería Ñico López, es una de las tres que hay en Cuba, se encuentra ubicada en un área cercana a zonas densamente pobladas y ha sido objeto de alertas debido a sus problemas técnicos acumulados y el impacto ambiental sobre la bahía de La Habana. Esta infraestructura, que fue nacionalizada en 1960, procesa tanto crudo nacional como importado, pero cuenta con amplias limitaciones operativas, agravadas por la crisis energética que pende sobre la isla desde mediados de 2024.

El siniestro ocurre en un contexto especialmente delicado para la economía cubana. Desde enero, el gobierno de Estados Unidos intensificó las restricciones energéticas, cortando los envíos de petróleo venezolano y amenazando con aranceles a otros países que suministren combustible a la isla. A esto se suma la escasez de divisas, que ha impedido la importación adecuada de carburantes, y la ausencia de llegadas de buques petroleros internacionales en las últimas semanas, según expertos en transporte marítimo.

La agudización de la crisis ha causado la aplicación de fuertes medidas de emergencia, entre estas la reducción de horarios en escuelas y las universidades, el recorte de las jornadas laborales, la disminución del transporte público y la limitación de las ventas de combustible. Los hospitales a su vez se ha visto restringido su personal debido a la falta de recursos.

El incidente remite al precedente del incendio de la base de supertanqueros de Matanzas en agosto del año 2022, considerado el mayor desastre industrial reciente del país y que dejó diecisiete muertos y la destrucción de cuatro tanques con capacidad de 50.000 metros cúbicos cada uno. A pesar del incendio de este viernes no alcanzó igual magnitud, la situación refuerza la preocupación sobre la vulnerabilidad de las instalaciones energéticas cubanas.