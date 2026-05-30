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Reportan una fuerte explosión en EE.UU.

Se sintió en Boston y las áreas circundantes en Massachusetts. Podría tratarse de un bólido o meteorito de gran magnitud que entró en la atmósfera.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

CIRA

Residentes de Boston y las áreas circundantes en Massachusetts han informado este sábado haber escuchado un fuerte sonido similar a una explosión, recogen medios locales.

Las autoridades locales aún no han confirmado la causa del sonido.

Mientras, el meteorólogo Nick Stewart señaló que podría tratarse de “un bólido o meteorito de gran magnitud que entró en la atmósfera”. “El sensor GLM del satélite GOES-19 detectó un destello muy grande que no se correlaciona con tormentas eléctricas activas”, detalló en X.

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