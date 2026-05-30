Residentes de Boston y las áreas circundantes en Massachusetts han informado este sábado haber escuchado un fuerte sonido similar a una explosión, recogen medios locales.

Las autoridades locales aún no han confirmado la causa del sonido.

⚡️ REPORTAN UNA FUERTE EXPLOSIÓN EN EE.UU. Más detalles: https://t.co/Vd82FovDDs Se sintió en algunas zonas del área de Boston y en Rhode Island. Podría tratarse de un gran bólido (meteoro) que entró en la atmósfera. pic.twitter.com/BNi5CH8NK6 — RT en Español (@ActualidadRT) May 30, 2026

Mientras, el meteorólogo Nick Stewart señaló que podría tratarse de “un bólido o meteorito de gran magnitud que entró en la atmósfera”. “El sensor GLM del satélite GOES-19 detectó un destello muy grande que no se correlaciona con tormentas eléctricas activas”, detalló en X.