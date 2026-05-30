Residentes de Boston y las áreas circundantes en Massachusetts han informado este sábado haber escuchado un fuerte sonido similar a una explosión, recogen medios locales.
Las autoridades locales aún no han confirmado la causa del sonido.
⚡️ REPORTAN UNA FUERTE EXPLOSIÓN EN EE.UU.
Más detalles: https://t.co/Vd82FovDDs
Se sintió en algunas zonas del área de Boston y en Rhode Island. Podría tratarse de un gran bólido (meteoro) que entró en la atmósfera. pic.twitter.com/BNi5CH8NK6
— RT en Español (@ActualidadRT) May 30, 2026
Mientras, el meteorólogo Nick Stewart señaló que podría tratarse de “un bólido o meteorito de gran magnitud que entró en la atmósfera”. “El sensor GLM del satélite GOES-19 detectó un destello muy grande que no se correlaciona con tormentas eléctricas activas”, detalló en X.
The flash density product really shows this anomalous “flash” which is pretty distinctive of a bolide/meteor reentry. east of Boston. This is the likely source of the loud boom/explosion. pic.twitter.com/ka5b9KfiQ7
— Nick Stewart (@NStewWX) May 30, 2026