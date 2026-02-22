Resguardan instalaciones de la FEMDO tras llegada de supuesto cuerpo que sería de “El Mencho”

A las afueras de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se encuentran deplegadas unidades de seguridad después de la llegada de un cuerpo. Entre los primeros reportes señalan que se trata de los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En las redes sociales han sido compartidas imágenes en las que puede verse vehículos de la Guardia Nacional escoltando una ambulancia forense en la que presuntamente estaba el cuerpo del Mencho.

Lo anterior es a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes tras hechos violentos en Jalisco.

Cabe subrayar que junto con la muerte del Mencho las autoridades informaron la detención de dos miembros del grupo delictivo además de que otros integrate murieron tras un ataque a elementos de seguridad.

#ÚLTIMAHORA Así llegaron los cuerpos de #ElMencho y dos integrantes más del #CJNG, a instalaciones de la FEMDO de @FGRMexico Vía Juan Antonio Jiménez de @Radio_Formula pic.twitter.com/pEMtJoftCe — Michelle Rivera (@michelleriveraa) February 22, 2026

“Personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho“, se puede ver en el informe militar.

Es después de estas acciones que diversos elementos de seguridad comenzaron a rodear las instalaciones de la FEMDO.