BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaSe derrumba parte de un colegio en Caracas que había quedado afectado por los terremotos (VIDEOS)
Portada

Se derrumba parte de un colegio en Caracas que había quedado afectado por los terremotos (VIDEOS)

El doblete sísmico en Venezuela afectó directamente a más de 800 edificaciones de las casi 200 que colapsaron en su totalidad.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla

Una parte importante del Colegio San Judas Tadeo, ubicado en La Pastora, al noroeste de Caracas, se derrumbó este viernes tras quedar afectado por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que azotaron al país el pasado 24 de junio.

El establecimiento educativo se encontraba desalojado debido a que las autoridades nacionales decretaron la suspensión de clases desde que se registró el desastre natural.

Según varias publicaciones de usuarios en redes sociales, el derrumbe de la sede del plantel habría afectado con la caída de sus escombros a varias viviendas que estaban en una zona más baja. La televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó que el incidente no dejó víctimas y que las autoridades están en el lugar para evaluar la situación.

Los terremotos en Venezuela afectaron directamente a más de 800 edificaciones de las que casi 200 colapsaron en su totalidad. Solo en el Distrito Capital (Caracas) fueron golpeadas más de 300 estructuras.

Las autoridades realizan inspecciones a edificios y viviendas con expertos para determinar las que son habitables de inmediato, las que necesitan reparaciones o mayores estudios y cuáles son inhabitables y deben ser demolidas.

El desastre natural, según datos oficiales, ha dejado hasta el momento 2.645 fallecidos, 12.666 heridos y 15.050 personas sin vivienda, según se lee en el parte oficial publicado este viernes por el presidente de la Asamblea Nacional de ese país suramericano, Jorge Rodríguez.

También te puede interesar

Messi envía un mensaje a Venezuela tras los...

VIDEO: Accidentado aterrizaje de un paracaidista con una...

Entre lágrimas y abrazos un venezolano ha agradecido...

Rescatan con vida a venezolano que pasó más...

Van 2.295 fallecidos tras doblete sísmico en reporte...

VIDEO: Mujer da señales de vida bajo los...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign