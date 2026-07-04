Se derrumba parte de un colegio en Caracas que había quedado afectado por los terremotos (VIDEOS)

Una parte importante del Colegio San Judas Tadeo, ubicado en La Pastora, al noroeste de Caracas, se derrumbó este viernes tras quedar afectado por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que azotaron al país el pasado 24 de junio.

El establecimiento educativo se encontraba desalojado debido a que las autoridades nacionales decretaron la suspensión de clases desde que se registró el desastre natural.

Según varias publicaciones de usuarios en redes sociales, el derrumbe de la sede del plantel habría afectado con la caída de sus escombros a varias viviendas que estaban en una zona más baja. La televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó que el incidente no dejó víctimas y que las autoridades están en el lugar para evaluar la situación.

Una parte del Colegio San Judas Tadeo en La Pastora, Caracas, colapsó tras sufrir graves daños por los terremotos.pic.twitter.com/HnsBUInHUe — (@polianalitica) July 3, 2026

Los terremotos en Venezuela afectaron directamente a más de 800 edificaciones de las que casi 200 colapsaron en su totalidad. Solo en el Distrito Capital (Caracas) fueron golpeadas más de 300 estructuras.

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Una persona resultó herida por la caída de escombros tras el colapso del Colegio San Judas Tadeo, en La Pastora. Los restos de la infraestructura cayeron hacia la parte baja del sector, afectando a las viviendas de la quebrada de… — Reporte Ya (@ReporteYa) July 3, 2026

Las autoridades realizan inspecciones a edificios y viviendas con expertos para determinar las que son habitables de inmediato, las que necesitan reparaciones o mayores estudios y cuáles son inhabitables y deben ser demolidas.

ÚLTIMA HORA | Reportan colapso parcial del Colegio San Judas Tadeo en La Pastora en Caracas https://t.co/TtWV4RbL0D pic.twitter.com/HtsMIFRhYO — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 3, 2026

El desastre natural, según datos oficiales, ha dejado hasta el momento 2.645 fallecidos, 12.666 heridos y 15.050 personas sin vivienda, según se lee en el parte oficial publicado este viernes por el presidente de la Asamblea Nacional de ese país suramericano, Jorge Rodríguez.