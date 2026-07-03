Más de 3.700 muertos por la ola de calor en Francia, Países Bajos y Bélgica durante junio

París / Bruselas / Ámsterdam – Al menos 3.700 personas murieron este mes de junio en Francia, Países Bajos y Bélgica a causa de las altas temperaturas, según datos recopilados por la agencia Reuters.

Durante la ola de calor registrada entre el 20 y el 28 de junio, Francia fue el país más afectado con 2.025 muertes. Bélgica reportó 1.200 fallecimientos y Países Bajos alrededor de 480.

Las víctimas mortales son principalmente personas de edad avanzada, según las autoridades sanitarias de los tres países. Expertos en salud pública han señalado que los ancianos, especialmente aquellos con enfermedades cardiovasculares o respiratorias previas, son los más vulnerables ante los episodios extremos de calor.

Las olas de calor cada vez más frecuentes en Europa han puesto en evidencia las limitaciones de los sistemas de alerta y protección social en los tres países. En Francia, por ejemplo, las autoridades activaron el nivel rojo de alerta en varias regiones, pero aún así el número de decesos fue elevado, lo que ha generado críticas hacia la preparación de los sistemas de salud.

Especialistas advierten que, con el cambio climático, este tipo de eventos se volverán más intensos y prolongados en las próximas décadas. Organizaciones como la OMS han llamado a los gobiernos europeos a fortalecer planes de adaptación, incluyendo la creación de más espacios frescos públicos, sistemas de refrigeración en residencias de ancianos y campañas de prevención dirigidas a la población vulnerable.