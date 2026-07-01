VIDEO: Mujer da señales de vida bajo los escombros seis días después del doble sismo en Venezuela

Una mujer de 25 años ha dado señales de vida bajo los escombros, cuando ya se cumple casi una semana del devastador doblete sísmico que azotó la zona centro norte de Venezuela.

El momento fue registrado durante la madrugada de este miércoles en La Guaira, el estado más golpeado por los terremotos que asolaron el país el pasado 24 de junio. La joven fue hallada debajo de las ruinas de una residencia que colapsó cerca de la Plaza Tanaguarena.

De acuerdo a la información preliminar divulgada en redes sociales, se trata de una vecina que respondió al llamado de su padre y de los voluntarios, justo cuando se daban por terminadas las labores de socorro en la zona.

“Una muchacha respondió a todo y está con vida y están intentando sacarla”, dice la persona que compartió el material audiovisual. “Oren mucho por ella, la oración tiene mucho poder, cuando el pueblo de dios ora suceden cosas maravilloso”, agregó.

🇻🇪🔴 En la madrugada de este 1 de julio, un grupo de rescatistas intentaba salvar a una joven de 25 años en La Guaira. La mujer respondió al llamado de su padre y de los voluntarios justo cuando estos daban por terminadas las labores de socorro en la zona, cerca de la Plaza… pic.twitter.com/RmU2o1h4JK — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 1, 2026

La víspera, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, elevó a casi 2.000 la cifra de fallecidos tras los terremotos del 24 de junio, mientras que el número de heridos supera las 10.000 personas. Se han habilitado cerca de 70 refugios provisionales en las zonas afectadas para atender a los damnificados.

La tarde del 24 de junio, dos terremotos de magnitud de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Según los especialistas se trata de un fenómeno poco común conocido como ‘doblete sísmico’.

Los sismos han sido catalogados como los más potentes en Venezuela en 126 años. Los dos terremotos y sus réplicas provocaron múltiples víctimas fatales y heridos, así como el colapso de edificaciones y daños en infraestructuras críticas.

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