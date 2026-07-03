Entre lágrimas y abrazos un venezolano ha agradecido a sus rescatistas mexicanos (VIDEO)

El emotivo reencuentro de Aarón Levi Cantillo con el equipo de rescatistas mexicanos que lo salvó de entre los escombros tras el doble sismo en Venezuela se ha vuelto viral en las redes.

Con lágrimas y abrazos, Aarón agradeció a los Topos de México por no dejarlo solo, darle luz, agua y la calma necesaria hasta que lograron sacarlo con vida.

“Primeramente fue Dios, pero siempre voy a decir que ustedes son los ángeles que él mandó”, dijo el joven que permaneció atrapado durante más de 106 horas.