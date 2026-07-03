BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaEntre lágrimas y abrazos un venezolano ha agradecido a sus rescatistas mexicanos (VIDEO)
Portada

Entre lágrimas y abrazos un venezolano ha agradecido a sus rescatistas mexicanos (VIDEO)

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

El emotivo reencuentro de Aarón Levi Cantillo con el equipo de rescatistas mexicanos que lo salvó de entre los escombros tras el doble sismo en Venezuela se ha vuelto viral en las redes.

Con lágrimas y abrazos, Aarón agradeció a los Topos de México por no dejarlo solo, darle luz, agua y la calma necesaria hasta que lograron sacarlo con vida.

“Primeramente fue Dios, pero siempre voy a decir que ustedes son los ángeles que él mandó”, dijo el joven que permaneció atrapado durante más de 106 horas.

También te puede interesar

Rescatan con vida a venezolano que pasó más...

Van 2.295 fallecidos tras doblete sísmico en reporte...

VIDEO: Mujer da señales de vida bajo los...

¡México a octavos! Más de un millón de...

VIDEO: Milagroso rescate de un niño de 3...

El quebrador de corazones: Reencuentro de un padre...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign