Rescatan con vida a venezolano que pasó más de siete días sepultado tras el doble sismo

Un equipo de rescatistas nacionales e internacionales lograron sacar con vida de los escombros a Hernán Gil, un venezolano que quedó sepultado bajo las ruinas de su edificio, derribado por el potente doble sismo que asoló la zona centro-norte de la nación suramericana.

“Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana. ¡Lo hemos logrado!”, informó en X la cuenta oficial La Cruz Roja de Costa Rica.

La víspera, rescatistas salvadoreños y chilenos compartieron las angustiantes imágenes del hombre, quien era monitoreado por los rescatistas mientras planificaban una ruta idónea para sacarlo de los escombros.

“Actualmente, Hernán se mantiene hidratado y alimentado por los equipos de rescate, quienes han redoblado los esfuerzos para poder sacarlo con vida lo antes posible”, informó la víspera el equipo USAR Bomberos de Chile (BoCH).

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¡Hernán está afuera! Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana. ¡Lo hemos logrado! pic.twitter.com/NQDwDljrvj — Benemérita Cruz Roja Costarricense (@CruzRojaCRC) July 2, 2026

Según los primeros reportes, hubo varios intentos fallidos de rescate, por lo que se vieron en obligación de planificar nuevas rutas para sacar con vida al hombre. “Tuvieron que reinicar las actividades de demolición y poder extraerlo para ampliar un poco más el hueco y poder extraerlo de la caseta de seguridad, un proceso que ya se dio y (…) lo están atendiendo, estabilizando, en el estacionamiento del centro comercial Playa Grande”, indicó un reportero de Unión Radio.

Minutos después, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió más detalles del milagroso rescate. “Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permaneció más de 7 días atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande”.

¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN! Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 2, 2026

En la red social X, el mandatario destacó que el rescate “fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los equipos de Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica, Venezuela y El Salvador, que trabajaron sin descanso para remover escombros, estabilizar la estructura y abrir paso hasta llegar a Hernán”.

Un equipo médico evalúa la condición física de Gil, quien será trasladado a un centro hospitalario para que continúe con la atención que requiere. “Nuestra admiración y reconocimiento para todos los rescatistas que participaron en esta operación, así como para Hernán, cuya fortaleza y resiliencia durante más de 7 días fueron extraordinarias”, aseveró Bukele.