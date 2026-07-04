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VIDEO: Accidentado aterrizaje de un paracaidista con una enorme bandera de EE.UU.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla tras el accidente.

Un paracaidista sufrió una abrupta caída al tomar tierra durante un evento celebrado esta semana en la ciudad de Folsom, en el estado de California.

En un video que circula en redes sociales, se puede ver al hombre descendiendo con una bandera de Estados Unidos de gran tamaño, cuando de repente esta se engancha entre las ramas de un árbol, haciéndole precipitarse sobre una carpa.

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