Van 2.295 fallecidos tras doblete sísmico en reporte oficial de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó esta jornada que 2.295 personas han fallecido a consecuencia de la dupla sísmica que sacudió a ese país suramericano el pasado 24 de junio. Además, desde entonces se contabilizan 6.461 personas rescatadas con vida de entre los escombros, 11.267 heridos y 12.841 damnificados.

El parlamentario puntualizó que 17.026 personas han sido atendidas en hospitales y en áreas de triaje, de las cuales 4.565 permanecen bajo cuidado médico y 13.942 han recibido el alta en razón de su mejoría.

Asimismo, a la fecha se han dispuesto 25 campamentos transitorios –13 de ellos en La Guaira, ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy– para atender a quienes perdieron su vivienda, que están siendo dotados y, en breve, funcionarán a plenitud.

“El día de hoy es un día de aceleración de los campamentos transitorios, de dotación rápida de esos campamentos. Queremos insistir: estamos bajo la premisa […] de que serán campamentos de corta duración. […]. Estamos preparando todos los planes […], a los efectos de iniciar un proceso acelerado de construcción de viviendas para sustituir aquellas que se perdieron”.

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Rescate activo

En adenda, comunicó que los 4.099 brigadistas extranjeros continúan desplegados en las zonas de desastre, cooperando con los 26.000 efectivos locales y los 17.832 voluntarios en la búsqueda de supervivientes, así como en el desplazamiento y traslado a albergues temporales de los damnificados.

Rodríguez advirtió sobre los efectos negativos de las campañas de desinformación en curso relativas al ingreso de ayuda humanitaria a la nación bolivariana y las refutó con datos: “Hasta este momento han llegado 707.063 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela y la presidenta [encargada Delcy] Rodríguez ha agradecido a cada uno de los jefes de Estado y de Gobierno que, de manera generosa han colaborado y están acompañando al pueblo de Venezuela en los actuales momentos”, sostuvo.

La tarde del 24 de junio, dos terremotos de magnitud de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Según los especialistas se trata de un fenómeno poco común conocido como ‘doblete sísmico’.

Los sismos han sido catalogados como los más potentes en Venezuela en 126 años. Los dos terremotos y sus réplicas provocaron múltiples víctimas fatales y heridos, así como el colapso de edificaciones y daños en infraestructuras críticas.