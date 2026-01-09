Sheinbaum se pronuncia al anuncio de Trump de atacar a cárteles mexicanos por tierra

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este viernes a las nuevas afirmaciones del presidente de EE.UU., quien aseguró que ha llegado el momento de atacar por tierra a los cárteles mexicanos.

“Vamos a estrechar la comunicación”, afirmó la mandataria en una conferencia de prensa en la que evitó entrar en una polémica con Trump y en la que consideró que sus declaraciones, que provocan tensiones de manera constante, sólo forman parte de “su manera de comunicar”.

También indicó que ya le pidió al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente que se comunique o se reúna con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para ratificar los acuerdos entre ambos países, en particular en materia de seguridad.

“No queremos pensar en otro escenario. Queremos seguir trabajando en este escenario para que la coordinación se estreche todavía mas en el marco de la defensa de la soberanía de ambos países y de la integridad territorial de México”, dijo al descartar la posibilidad de que Trump cumpla con sus intimidaciones.

Por otra parte, consideró que no existen elementos para que EE.UU. repita en México las agresiones que ya cometió en Venezuela y que comenzaron el año pasado con los ataques que mataron a más de un centenar de personas que viajaban en lanchas y que fueron acusadas, sin pruebas, de ser narcotraficantes.

En ese sentido, aseguró que ha funcionado el acuerdo que existe con la Guardia Costera y el Comando Norte de EE.UU. para que la Secretaría de Marina de México esté a cargo de la vigilancia en las aguas continentales de este país.

“Es un trabajo muy especializado. Tiene un centro de control que está en vigilancia permanente, las 24 horas. Hay contacto con Estados Unidos por si se acerca una lancha y pueda ser detenida sin la necesidad de una fuerza mayor”, señaló la presidenta al asegurar que, gracias a estos operativos, se han incautado 1.6 toneladas de cocaína en altamar.

Lo que dijo Trump

“Vamos a empezar a atacar ahora mismo a los cárteles por tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste ver lo que ha sucedido en ese país, pero los cárteles controlan y están matando a entre 250.000 y 300.000 personas cada año”, afirmó el mandatario el jueves durante una entrevista en la que no presentó pruebas de sus acusaciones ni de las cifras desproporcionadas de supuestas víctimas.

En respuesta, Sheinbaum insistió en que, más allá de lo que dice Trump, la cooperación de ambos Gobiernos es sólida y, sobre todo, está basada en la defensa de la soberanía y el respeto a la integridad territorial.

“Hace dos o tres días Rubio habló de la buena coordinación que hay con México”, dijo al recordar que México ha brindado informes sobre sus avances en la lucha contra el narcotráfico que incluyen incautaciones, detenciones y destrucción de laboratorios clandestinos.

Desde que asumió por segunda vez como presidente de EE.UU., en enero del año pasado, Trump le ha “ofrecido” a Sheinbaum el envío de militares a México para combatir a las organizaciones criminales, lo que la presidenta ha rechazado al advertir que nunca permitirá la injerencia de otro país en los asuntos domésticos.