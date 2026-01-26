Sube a 10 el número de muertos por tormenta invernal en EE.UU.

Asciende a 10 el número de muertos por causas relacionadas con la tormenta invernal que afecta gran parte de EE.UU. y ha dejado más de un millón de personas sin electricidad. A las cinco muertes en Nueva York y las dos en Luisiana se suman tres ocurridas en Míchigan, Texas y Kansas.

En Ann Arbor, Míchigan, se encontró el cuerpo sin vida de un joven de 19 años que había sido visto caminando solo y sin abrigo en condiciones de frío extremo. Su búsqueda duró 20 horas. La causa de su muerte aún no se ha determinado. En Kansas, una mujer de 28 años fue hallada muerta en un bosque cerca de la ciudad de Emporia. La Policía indicó que pudo haber sucumbido a la hipotermia.

La tercera muerte se registró en Texas. Según informó el servicio de emergencias del condado de Austin-Travis, el cadáver fue localizado en el estacionamiento de una gasolinera abandonada la madrugada del domingo. Se presume que la causa de la muerte es también hipotermia.

