1 millón de personas sin electricidad mientras fuerte tormenta invernal paraliza EE.UU.

La fuerte tormenta invernal que sigue azotando a EE.UU. ha dejado a 185 millones de personas bajo alerta climática invernal por todo el territorio del país, desde Nuevo México hasta Maine. El ciclón trajo consigo fríos intensos, fuertes nevadas y lluvias heladas.

Las observaciones preliminares muestran que la capa de nieve ya alcanzó 33 centímetros en Indiana, 28 en Illinois y Ohio, y 21 en Misuri. Se pronostica que la nieve continuará hasta la mañana del lunes en la parte oriental del país, y que la mayor acumulación de nieve adicional se dará en Ohio y los estados del noreste.

❄️ EN IMAGES | Times Square sous la neige alors qu’une tempête hivernale majeure déferle sur une grande partie des États-Unis : jusqu’à -45 °C attendus et des milliers de vols annulés. pic.twitter.com/k3NSRlNPZp — Cerfia (@CerfiaFR) January 25, 2026

Cortes de electricidad

El número de hogares en todo el país que se quedaron sin electricidad debido a la tormenta de nieve ha superado el millón, según Poweroutage. Los estados más afectados son Tennessee, Misisipi y Luisiana. Los expertos alertan de que la acumulación de hielo puede aumentar el peso de cables eléctricos y árboles y, con el tiempo, derribarlos, provocando cortes de electricidad.

❄️ IT KEEPS COMING: New Yorkers in Brooklyn are being coated in fluffy snowfall, as city officials work to keep up with the constant accumulation so far today. Stay with FOX Weather all night long for constant coverage of this historic storm.#brooklyn #newyork #snow #winter… pic.twitter.com/Ma83cyK7sf — FOX Weather (@foxweather) January 25, 2026

Barco atrapado

En el lago Míchigan, un carguero quedó atrapado en el hielo y una embarcación de la Guardia Costera de EE.UU. tuvo que romper el hielo para liberarlo. “El Mackinaw llegó al lugar y liberó al buque del hielo, ayudándolo a regresar a aguas navegables”, anunció la Guardia Costera del Distrito de los Grandes Lagos.

#BZ to USCGC Mackinaw for their direct assist of the 650-foot M/V Algoma Intrepid this morning near Beaver Island on #LakeMichigan The Mackinaw arrived on scene & freed the vessel from the ice, assisting it back to navigable waters.#OperationTaconite #IceBreaking #USCG pic.twitter.com/QRtiThMBbG — USCG Great Lakes (@USCGGreatLakes) January 25, 2026

Fallecidos

En Nueva York ya se reportó la muerte de cinco personas debido a las gélidas temperaturas y las nevadas. El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, no reveló las causas de las muertes, pero destacó que el frío extremo afecta considerablemente a todos los neoyorquinos, especialmente a los más vulnerables, como las personas sin hogar.

En Luisiana dos hombres murieron por hipotermia tormenta, comunicó el Departamento de Salud del estado.

Vuelos cancelados

Más de 10.000 vuelos programados para este domingo con origen o destino en EE.UU. han sido cancelados, con otras 1.800 cancelaciones programadas para el lunes.

DANGEROUS CONDITIONS ⚠️: The FOX Weather Beast team is driving around Nashville to assess the damage caused by this ongoing winter storm and captured tree limbs falling onto the road just a few yards in front of them. Stick with FOX Weather for more. pic.twitter.com/CkmI6tyPoW — FOX Weather (@foxweather) January 25, 2026

Varios aeropuertos han sido completamente cerrados y han cancelado todos los vuelos, como el aeropuerto Blue Grass de Lexington, en Kentucky, el de LaGuardia en la ciudad de Nueva York y el Ronald Reagan de Washington. El aeropuerto internacional de Filadelfia también canceló la mayoría de sus vuelos.

Problemas de tráfico

Las fuertes heladas han derribado árboles en algunas partes del país. En Tennessee cayeron árboles sobre la interestatal 40, bloqueando varios carriles. En las redes sociales aparecen videos de autos atrapados en la nieve y accidentes de tráfico.