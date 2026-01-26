1 millón de personas sin electricidad mientras fuerte tormenta invernal paraliza EE.UU.

BOLETIN DE NOTICIAS
Al menos 10.000 vuelos fueron cancelados y siete personas fallecieron debido a las bajas temperaturas y las intensas nevadas.

Neoyorquinos caminan por Central Park en momentos de la tormenta invernal, 25 de enero de 2026.

La fuerte tormenta invernal que sigue azotando a EE.UU. ha dejado a 185 millones de personas bajo alerta climática invernal por todo el territorio del país, desde Nuevo México hasta Maine. El ciclón trajo consigo fríos intensos, fuertes nevadas y lluvias heladas.

Las observaciones preliminares muestran que la capa de nieve ya alcanzó 33 centímetros en Indiana, 28 en Illinois y Ohio, y 21 en Misuri. Se pronostica que la nieve continuará hasta la mañana del lunes en la parte oriental del país, y que la mayor acumulación de nieve adicional se dará en Ohio y los estados del noreste.

Cortes de electricidad

El número de hogares en todo el país que se quedaron sin electricidad debido a la tormenta de nieve ha superado el millón, según Poweroutage. Los estados más afectados son Tennessee, Misisipi y Luisiana. Los expertos alertan de que la acumulación de hielo puede aumentar el peso de cables eléctricos y árboles y, con el tiempo, derribarlos, provocando cortes de electricidad.

Barco atrapado

En el lago Míchigan, un carguero quedó atrapado en el hielo y una embarcación de la Guardia Costera de EE.UU. tuvo que romper el hielo para liberarlo. “El Mackinaw llegó al lugar y liberó al buque del hielo, ayudándolo a regresar a aguas navegables”, anunció la Guardia Costera del Distrito de los Grandes Lagos.

Fallecidos

En Nueva York ya se reportó la muerte de cinco personas debido a las gélidas temperaturas y las nevadas. El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, no reveló las causas de las muertes, pero destacó que el frío extremo afecta considerablemente a todos los neoyorquinos, especialmente a los más vulnerables, como las personas sin hogar.

Caminando sobre hielo en una calle de Cincinnati.

En Luisiana dos hombres murieron por hipotermia tormenta, comunicó el Departamento de Salud del estado.

Vuelos cancelados

Más de 10.000 vuelos programados para este domingo con origen o destino en EE.UU. han sido cancelados, con otras 1.800 cancelaciones programadas para el lunes.

Varios aeropuertos han sido completamente cerrados y han cancelado todos los vuelos, como el aeropuerto Blue Grass de Lexington, en Kentucky, el de LaGuardia en la ciudad de Nueva York y el Ronald Reagan de Washington. El aeropuerto internacional de Filadelfia también canceló la mayoría de sus vuelos.

Cables eléctricos cubiertos de hielo durante la tormenta invernal en Nashville, Tennessee, el 25 de enero de 2026.

Problemas de tráfico

Las fuertes heladas han derribado árboles en algunas partes del país. En Tennessee cayeron árboles sobre la interestatal 40, bloqueando varios carriles. En las redes sociales aparecen videos de autos atrapados en la nieve y accidentes de tráfico.

