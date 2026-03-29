Surge información de avión de alerta temprana E-3 de EE.UU. destruido en guerra con Irán

Medios especializados y cuentas en redes sociales han difundido imágenes que, supuestamente, muestran un avión estadounidense de alerta temprana E-3 Sentry (AWACS) destruido o con daños catastróficos, tras los ataques lanzados esta semana por Irán contra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita. En las fotografías, cuya autenticidad no ha sido confirmada de forma independiente, la aeronave presenta daños estructurales graves, en particular la sección trasera calcinada y una ruptura visible en el fuselaje.

The War Zone (TWZ) señaló que la información sobre el alcance del ataque “va saliendo lentamente”, al tiempo que se reporta que múltiples aeronaves militares estadounidenses resultaron dañadas, mientras el saldo de heridos entre personal estadounidense asciende a 10 militares, “algunos en estado crítico”.

El medio sostiene que, mientras no existe disponibilidad de imágenes satelitales comerciales de alta resolución de compañías estadounidenses durante las últimas semanas, estas imágenes “pretenden mostrar” daños importantes en la plataforma principal de la base junto con su valioso radar. Según informes, el ataque iraní incluyó drones kamikaze de largo alcance y misiles balísticos.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó este domingo que el citado avión AWACS quedó “completamente destruido” tras una operación de sus fuerzas contra la base estadounidense, mientras que otros aviones resultaron dañados.

Las imágenes difundidas muestran un E-3 con número de serie 81-0005 con la sección trasera del fuselaje “totalmente quemada y destruida”, así como escombros diseminados alrededor del aparato. El mismo medio subraya que, si bien un impacto directo “es posible” en este caso, a menudo no es necesario para destruir una aeronave, ya que la metralla de un impacto cercano es capaz de hacerlo, especialmente si se produce un incendio. El portal insiste en que, si bien no se puede confirmar la autenticidad de las imágenes, “al menos tras una revisión superficial, parecen auténticas”, una valoración que —puntualizan— podría estar sujeta a cambios.

Según la agencia iraní Tasnim, esta aeronave, que pertenece al Ala Aérea 552, con base en Tinker, en el estado de Oklahoma, fue destruida durante un ataque iraní con misiles y drones. Desde la agencia afirmaron que los daños indican que el proyectil impactó en la parte más importante del avión, cerca de la cola, donde se encuentran equipos sensibles, incluido el radar de vigilancia AN/APY2.

En ese contexto, TWZ añadió que anteriores imágenes satelitales mostraban aeronaves estacionadas en la plataforma principal y otros activos de alto valor, incluidos E-3, situados en pistas de rodaje aisladas alrededor del aeródromo. TWZ interpretó esa disposición como un intento de “reducir daños” ante armamento iraní de largo alcance, y señaló que es posible que los aviones fueran reubicados para “dificultar la identificación de objetivos”.

Por su parte, la revista Military Watch, estima que la Fuerza Aérea de Estados Unidos perdió “al menos” un E-3 Sentry y tres aviones cisterna KC-135 Stratotanker en Príncipe Sultán, después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lanzara múltiples ataques con misiles balísticos y drones contra la instalación. El medio sostiene que el ataque del 27 de marzo causó “considerables” bajas, con estimaciones conservadoras de 10 heridos, si bien algunos cálculos elevan esta cifra.

Las características técnicas del gigante

El E-3 Sentry es un avión de alerta temprana y control aerotransportado (AWACS, por sus siglas en inglés) que integra capacidades de mando y control, gestión de batalla, vigilancia, detección de objetivos y seguimiento. Su relevancia operativa se debe a que aporta capacidades de vigilancia, detección y seguimiento de objetivos, así como funciones de mando y control para proporcionar una imagen en tiempo real del espacio de batalla.

El E-3 Sentry está construido sobre un fuselaje comercial Boeing 707/320 modificado e incorpora un radomo rotatorio de radar que permite efectuar vigilancia desde la superficie terrestre hasta la estratosfera, sobre tierra o agua, con un alcance superior a los 375 kilómetros. El radar se complementa con un sistema de identificación amigo o enemigo que le permite “mirar hacia abajo” para detectar, identificar y rastrear aeronaves a baja altura, reduciendo interferencias provocadas por los retornos del terreno.

Además, los subsistemas de radar y computación del E-3 pueden reunir y presentar información de combate, tanto amplia como detallada, incluida la posición y el seguimiento de aeronaves y buques, así como la ubicación y el estado de activos propios. La aeronave opera con una tripulación de vuelo de cuatro integrantes y un equipo de misión de entre 13 y 19 especialistas, en función de la tarea asignada. El coste por unidad se cifra en 270 millones de dólares.

TWZ señaló que, antes del inicio del conflicto, Estados Unidos habría desplegado seis E-3 en Oriente Medio y que activos adicionales de alerta temprana podrían estar en camino o ya en la región. El medio añadió que Estados Unidos contaba con 16 E-3 “restantes” antes del conflicto, aunque con baja disponibilidad operativa.

Según el portal, la pérdida del E-3, y de otras posibles aeronaves, en este ataque, así como en otros ocurridos durante la guerra, ponen de relieve la necesidad de reforzar la infraestructura de las bases aéreas. Según Military Watch, la destrucción de un E-3 sería un hecho “sin precedentes” y recordó que se trata de una plataforma con un valor estimado de unos 500 millones de dólares. Asimismo, sostuvo que Irán habría logrado destruir o dañar sistemas de radar en la región y que la pérdida de un E-3 limitaría la capacidad de compensar esos daños con apoyo de radar aerotransportado.