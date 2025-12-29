BOLETIN DE NOTICIAS
Taiwán en alerta y prepaparación de combate ante amenazas de China por movilización de buques

Taiwaneses tienen en la punta de la mira a los buques chinos que puedan ser una amanaza

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La Guardia Costera de Taiwán publicó esta imagen que muestra el buque 1303 de la Guardia Costera china a lo lejos.

El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán ha anunciado la activación de un centro de respuesta a emergencias y el inicio inmediato de ejercicios de preparación para el combate, poniendo al ejército en alerta máxima ante las amenazas de China en el mar.

El Ministerio afirmó que las fuerzas armadas estarán protegiendo la democracia, la libertad, la soberanía y la seguridad con acciones.

La Guardia Costera de Taiwán informó que cuatro buques de la Guardia Costera china se acercaron a aguas frente a las costas norte y este de Taiwán

Taiwán publicó una imagen que muestra el buque 1303 de la Guardia Costera china a lo lejos, sin embaro estos buques estaban en la mira de los cañones taiwaneses.

