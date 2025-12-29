China inicia ejercicios de bloqueo y disuasión multidimensional cerca de Taiwán

El Comando del Teatro Oriental de China lanzó este lunes unos ejercicios militares a gran escala cerca de Taiwán, informó el portavoz del comando, Shi Yi, citado por la agencia Xinhua. Precisó que se trata de una advertencia para aquellos que buscan la independencia de la isla.

Según explicó el vocero, las maniobras ‘Misión Justicia 2025’ se centrarán en patrullas de preparación para el combate en el aire y en el mar, la obtención de la superioridad conjunta, así como el bloqueo de puertos y zonas clave y la disuasión multidimensional en la región.

“Con buques y aeronaves acercándose a la isla de Taiwán en estrecha proximidad desde diferentes direcciones, tropas de múltiples servicios participan en asaltos conjuntos para probar sus capacidades en operaciones conjuntas”, declaró Shi Yi.

Los ejercicios se realizan con la participación del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Misiles del país asiático, indicó el vocero. En lo que respecta al territorio afectado por simulacros, se llevan a cabo en el estrecho de Taiwán y en las zonas al norte, suroeste, sureste y este de la isla de Taiwán.

Severa advertencia

El portavoz enfatizó que los simulacros representan una advertencia seria para las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán y abogan por la injerencia externa, así como de “una medida legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China”, afirmó, según lo recoge Xinhua.

China Military Bugle, an official media account under the Chinese People’s Liberation Army (PLA) News Media Center, posted a video on Monday showing the sketch maps of PLA’s military exercises around China’s Taiwan island in 2022, 2024 and 2025. The chain of encirclement around… pic.twitter.com/4UsRQnQmMk — Global Times (@globaltimesnews) December 29, 2025

Ensayo de ataques con cazas, bombarderos y drones

Momentos después, el Comando del Teatro Oriental comunicó que, en el marco de los ejercicios, realiza ataques contra objetivos terrestres móviles. “El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación está empleando cazas, bombarderos y vehículos aéreos no tripulados en coordinación con disparos de misiles de largo alcance para llevar a cabo maniobras en las aguas y el espacio aéreo de las zonas centrales del estrecho de Taiwán, centrándose en atacar objetivos terrestres móviles”, reza el texto oficial.

Según el mensaje, el objetivo de los simulacros es “probar la capacidad de las tropas para realizar ataques de precisión contra objetivos clave”.

Taiwán condena los ejercicios

Por su parte, la portavoz del líder taiwanés, Karen Kuo, declaró que las fuerzas armadas de la región tienen un conocimiento completo de la situación y han realizado preparativos.

“Taiwán condena enérgicamente a las autoridades chinas por ignorar las normas internacionales y utilizar la intimidación militar para amenazar a los países vecinos”, declaró, citada por medios locales, exigiendo que Pekín pusiera fin a sus “acciones irresponsables y provocadoras”.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.

Ante las declaraciones separatistas de los líderes de Taiwán, desde Pekín remarcan que la región “nunca ha sido un país, ni jamás lo será”, ya que “Taiwán es una parte inalienable del territorio de China”.