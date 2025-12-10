BOLETIN DE NOTICIAS
Trump: “Acabamos de incautar un petrolero en las costas de Venezuela”

El presidente estadounidense anunció que se trata del "más grande jamás incautado".

Por Redaccion Central
Un petrolero venezolano anclado a las costas.

Donald Trump anunció este miércoles la incautación de un petrolero en las costas de Venezuela, en medio de la escalada de agresiones estadounidenses contra la República Bolivariana.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa venezolana. Un petrolero grande. Muy grande”, declaró el presidente estadounidense. “El más grande que se haya visto nunca, y están sucediendo otras cosas que lo verán más adelante”, agregó.

Asimismo, Trump explicó que la incautación se llevó a cabo por “una muy buena razón”, sin precisar mayores detalles sobre la operación. Al ser preguntado sobre el destino del petróleo que transportaba el barco, el mandatario respondió: “Bueno, nos lo quedamos, supongo”.

Previamente, Bloomberg reportó que las fuerzas estadounidenses “interceptaron y confiscaron un petrolero sancionado” en el mar Caribe.

Estados Unidos llevó a cabo una “acción judicial de ejecución contra un buque apátrida” que estuvo atracado por última vez en Venezuela, según un alto funcionario de la Administración de Trump citado por la agencia.

Ampliar: VIDEO Momento que EEUU incauta un petrolero frente a las costas de Venezuela

