BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaVIDEO Momento que EEUU incauta un petrolero frente a las costas de Venezuela
Portada

VIDEO Momento que EEUU incauta un petrolero frente a las costas de Venezuela

La embarcación, según las autoridades estadounidenses, transportaba crudo a Irán.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, publicó el video del momento en el que EE.UU. incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela, en medio de la escalada de agresiones estadounidenses contra la República Bolivariana.

En el video se puede observar cuando un helicóptero militar se posiciona sobre la embarcación y varios uniformados bajan al barco. Apuntando con sus armas ingresan a diferentes lugares.

En su publicación, Bondi señaló que el carguero era “utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán” y que la incautación fue ejecutada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Guardia Costera de EE.UU. y el Departamento de Guerra.

“Durante varios años, el petrolero ha sido sancionado por EE.UU. debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”, justificó Bondi.

Agregó que la incautación “se llevó a cabo de forma segura” y la investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para “impedir el transporte de petróleo sancionado” continúa.

“Muy grande”

La noticia de la incautación fue confirmada previamente por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien dijo que se trata de “un petrolero grande. Muy grande”.

“El más grande que se haya visto nunca, y están sucediendo otras cosas que lo verán más adelante”, agregó.

Asimismo, el mandatario explicó que la incautación se llevó a cabo por “una muy buena razón”, sin precisar mayores detalles sobre la operación. Al ser preguntado sobre el destino del petróleo que transportaba el barco, el mandatario respondió: “Bueno, nos lo quedamos, supongo”.

También te puede interesar

Trump: “Acabamos de incautar un petrolero en las...

Detienen a Luis Arce en Bolivia

María Corina Machado sale de Venezuela en un...

Hija de Maria Corina Machado recibe el Nobel...

Sheinbaum brinda detalles sobre cómo fue la plática...

PRIMERAS IMÁGENES Terremoto en Japón que provoca alerta...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign