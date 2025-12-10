VIDEO Momento que EEUU incauta un petrolero frente a las costas de Venezuela

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, publicó el video del momento en el que EE.UU. incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela, en medio de la escalada de agresiones estadounidenses contra la República Bolivariana.

En el video se puede observar cuando un helicóptero militar se posiciona sobre la embarcación y varios uniformados bajan al barco. Apuntando con sus armas ingresan a diferentes lugares.

En su publicación, Bondi señaló que el carguero era “utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán” y que la incautación fue ejecutada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Guardia Costera de EE.UU. y el Departamento de Guerra.

“Durante varios años, el petrolero ha sido sancionado por EE.UU. debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”, justificó Bondi.

Agregó que la incautación “se llevó a cabo de forma segura” y la investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para “impedir el transporte de petróleo sancionado” continúa.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

“Muy grande”

La noticia de la incautación fue confirmada previamente por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien dijo que se trata de “un petrolero grande. Muy grande”.

“El más grande que se haya visto nunca, y están sucediendo otras cosas que lo verán más adelante”, agregó.

Asimismo, el mandatario explicó que la incautación se llevó a cabo por “una muy buena razón”, sin precisar mayores detalles sobre la operación. Al ser preguntado sobre el destino del petróleo que transportaba el barco, el mandatario respondió: “Bueno, nos lo quedamos, supongo”.