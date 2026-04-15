“Prepárense para ser abordados”: EE.UU. publica el audio de advertencia de su bloqueo naval

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) afirmó este miércoles que continúa ejecutando el bloqueo naval sobre los barcos que entran y salen de puertos iraníes, mientras buques de guerra estadounidenses patrullan el golfo de Omán.

De acuerdo con el CENTCOM, durante las primeras 48 horas del bloqueo marítimo de EE.UU., “ninguna embarcación ha logrado sobrepasar a las fuerzas estadounidenses” en la zona. Además, señaló que “nueve buques han acatado la orden de las fuerzas de EE.UU. de dar media vuelta y regresar hacia un puerto o una zona costera iraní”.

En este contexto, el CENTCOM difundió un mensaje de audio de advertencia dirigido a los buques que intentan atravesar el bloqueo naval frente a la costa de la República Islámica:

“EE.UU. ha anunciado un bloqueo formal de los puertos y las zonas costeras. Esta es una acción ilegal. Se aconseja a todos los buques que regresen inmediatamente a puerto si están zarpando y que suspendan el tránsito hacia Irán si ese es su próximo puerto de escala.

U.S. naval vessels are on patrol in the Gulf of Oman as CENTCOM continues to execute a U.S. blockade on ships entering and departing Iranian ports. U.S. forces are present, vigilant, and ready to ensure compliance. pic.twitter.com/dnHR2oz0ZN — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

No intenten romper el bloqueo. Los buques que transiten hacia o desde un puerto iraní serán abordados para su interdicción e incautación.

Den media vuelta y prepárense para ser abordados. Para hacer cumplir este bloqueo, usaremos la fuerza. Toda la Armada de EE.UU. está lista para imponer el cumplimiento por la fuerza”, se escucha en el mensaje de audio.

En contraste con las declaraciones del CENTCOM, se reportó que al menos tres buques vinculados a Irán ingresaron al golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz en medio del bloqueo naval de Estados Unidos.