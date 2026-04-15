WP: EE.UU. despliega miles de tropas más en Oriente Medio para aumentar la presión sobre Irán

El Pentágono desplegará en los próximos días en Oriente Medio a miles de efectivos adicionales, en medio de los esfuerzos de la Administración Trump por aumentar la presión sobre Irán y lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto, informa The Washington Post, citando a varios funcionarios estadounidenses que pidieron mantener el anonimato.

Al mismo tiempo, según esas fuentes, la Casa Blanca tampoco descarta la posibilidad de llevar a cabo nuevos ataques o incluso operaciones terrestres si se rompe el alto el fuego con la República Islámica.

Amplio despliegue

El contingente que se dirige a Oriente Medio incluye unos 6.000 militares a bordo del portaviones USS George H.W. Bush y de varios buques de guerra que lo escoltan, según las fuentes.

A ese grupo se sumarán previsiblemente a finales de mes otros 4.200 efectivos del Grupo Anfibio Boxer y de la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines, la fuerza de tarea del Cuerpo de Marines embarcada en esa formación.

Según el medio, este refuerzo se añadirá a la flota de guerra estadounidense que ya opera en la región, en vísperas del vencimiento de la tregua de dos semanas con Irán, prevista para el 22 de abril. Con este nuevo despliegue, el número de efectivos estadounidenses involucrados en operaciones contra la República Islámica rondará los 50.000, de acuerdo con el Pentágono.

La noticia llega en un momento en que Washington afirma haber consolidado su supremacía marítima en Oriente Medio tras imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes, que habría paralizado el comercio marítimo de Irán a través del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, se reporta que más de 20 buques comerciales han logrado cruzar el estrecho en las últimas 24 horas, algunos sin los transpondedores activos.

Por su parte, Trump afirmó que el conflicto con Irán está “a punto de terminar” y sugirió que el desenlace podría llegar mediante un acuerdo o una acción militar decisiva. Además, adelantó que se avecinan “dos días increíbles”.

Asimismo, descartó prorrogar el alto el fuego, al considerar que podría no ser necesario ante un desenlace inminente.