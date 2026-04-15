Trump: La guerra con Irán podría resolverse “casi de inmediato”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el conflicto con Irán podría resolverse “casi de inmediato”. En una entrevista con Fox Business, el mandatario sugirió que, si Irán obtuviera un arma nuclear, los mercados bursátiles se desplomarían y “el mundo volaría por los aires”, destacando que las acciones de EE.UU. contra la República Islámica van encaminadas a descartar esa posibilidad.

“Bajo la suposición de que eso quede resuelto —ojalá mucho antes [de ese escenario] y quizá casi de inmediato; podría ser muy pronto—, cuando eso quede resuelto, los precios del gas van a bajar tremendamente, así como los de la gasolina, el costo por barril y llenar el coche, por galón, de cualquier manera en que se mire”, dijo.

En este sentido, el mandatario afirmó que toda negociación gira en torno a que Irán “no puede tener un arma nuclear”. “Y si van a tener un arma nuclear, viviremos con ellos por muy poco tiempo. Pero no sé cuánto tiempo más podrán sobrevivir. No sé cuánto más pueden durar porque han sido golpeados muy duramente”, declaró.

Asimismo, Trump declaró que, “militarmente”, su país derrotó “por completo” a las fuerzas de Irán en el conflicto, actualmente en pausa por un alto el fuego de dos semanas.

Teherán ha reiterado que su programa nuclear tiene fines puramente pacíficos y ha defendido su derecho a desarrollarlo.