El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este martes que con los operativos de los agentes Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minesota lograron sacar a “miles de delincuentes” de ese estado.

“En Minesota, como probablemente habrán leído, la delincuencia ha disminuido considerablemente. ¿Saben por qué? Porque sacamos a miles de delincuentes de Minesota”, dijo el mandatario previo a pronunciar un discurso en Iowa.

Agregó que los expulsados eran delincuentes “profesionales” y “peligrosos”; incluso afirmó, sin presentar evidencia, que habría gente proveniente de “Venezuela”.

Trump hizo estas declaraciones en medio de las protestas en Minesota contra las acciones de los agentes del ICE. Los residentes de Mineápolis, la ciudad más poblada del estado, continúan su huelga general para exigir que los funcionarios cesen la violencia contra los manifestantes y abandonen el territorio.

Trump ante los disturbios anti-ICE: “Sacamos a miles de delincuentes de Minesota” Donald Trump, aseguró este martes que con los operativos de los agentes del ICE en Minesota lograron sacar a “miles de delincuentes” de ese estado https://t.co/vtIx1zrQAY pic.twitter.com/3lFwx343cJ — RT en Español (@ActualidadRT) January 27, 2026

La ola de marchas se desató por el homicidio del enfermero Alex Pretti, de 37 años, abatido por agentes de inmigración en Mineápolis. Se trata del segundo caso mortal vinculado con operaciones federales en el estado en menos de un mes, pues a principios de enero, Renee Nicole Good fue asesinada por un miembro del ICE durante una redada antimigratoria, lo que causó gran conmoción y rechazo entre la población.

Leer también: España aprueba la regularización masiva de inmigrantes: En redes critican esta medida

Conversación con las autoridades

El lunes, Trump aseguró haber mantenido una conversación telefónica con el gobernador de Minesota, Tim Walz, quien lo habría llamado para solicitarle “trabajar juntos” en relación con su estado.

“Fue una llamada muy buena y, de hecho, parecíamos estar en la misma sintonía. Le dije al gobernador Walz que [yo] haría que Tom Homan (su ‘zar de la frontera’) lo llamara, y que lo que estamos buscando es a todos y cada uno de los criminales que tienen en su poder”, manifestó.

Asimismo, el mandatario afirmó haber hablado con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey. “¡Se están logrando grandes avances!”, mencionó Trump al respecto.