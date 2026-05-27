Israel confirma la muerte de Mohammed Odeh, el nuevo líder del ala militar de Hamás

GAZA / JERUSALÉN – En un golpe significativo a la estructura operativa de las milicias palestinas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este martes la muerte de Mohammed Odeh, jefe del ala militar de Hamás, durante un ataque nocturno en el norte de la Franja de Gaza. Según reportó The Times of Israel, la operación fue el resultado de meses de seguimiento intensivo por parte de los servicios de inteligencia israelíes, quienes monitorizaban cada movimiento de Odeh y su círculo cercano.

Una jefatura efímera bajo fuego

Odeh había asumido el mando de las brigadas militares de Hamás hace tan solo una semana, tras la muerte en combate de su antecesor, Izz al-Din al-Haddad. Con una trayectoria previa como jefe de inteligencia del grupo, Odeh era considerado un objetivo prioritario por su capacidad estratégica en el terreno. El ataque de las FDI impactó varios edificios en Ciudad de Gaza que eran utilizados por el líder insurgente como escondites y centros de coordinación.

Escalada en el frente de Gaza

Esta operación se enmarca en una fase de intensificación de los ataques israelíes contra las fuerzas de seguridad y el ala militar de Hamás. Recientemente, otros bombardeos en el norte de Gaza, específicamente en el área de Tawam, resultaron en la baja de cinco oficiales de la fuerza policial controlada por la organización. Estos movimientos coinciden con el endurecimiento de la ofensiva israelí en múltiples frentes desde el inicio de la Operación Epic Fury en febrero de 2026.

Contexto de la guerra regional de 2026

La eliminación de Odeh es una pieza más en la lista de bajas de alto perfil que ha dejado el conflicto actual, el cual ya ha visto la caída de figuras como el comandante naval iraní Alireza Tangsiri y el propio Líder Supremo de Irán, Ali Khamenei. Mientras Israel continúa degradando las capacidades de Hamás en Gaza, el país también mantiene una vigilancia activa sobre las milicias de Hezbollah en el Líbano, donde los intercambios de fuego han sido constantes a pesar de las frágiles treguas.

A nivel diplomático, la presión internacional por un alto el fuego definitivo crece, con potencias como China y Pakistán intentando mediar en Beijing para evitar que la guerra regional se desplace hacia una confrontación total entre Washington, Tel Aviv y Teherán.