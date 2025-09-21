Trump anuncia ‘tarjeta dorada’ para “desbloquear la vida en EE.UU.” a cambio de un alto costo

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes el lanzamiento de la ‘Trump Gold Card’ (‘Tarjeta Dorada de Trump’), una ‘visa’ creada para “desbloquear la vida en EE.UU.” con “privilegios exclusivos”, en palabras del sitio web de la herramienta financiera.

“Hoy nos enorgullece anunciar la Tarjeta Dorada de Trump. Estará disponible por un millón de dólares para particulares y dos millones para empresas”, dijo el también empresario y magnate a través de la red Truth Social tras firmar el documento en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump indicó que su tarjeta servirá para que las personas extranjeras interesadas en migrar a EE.UU. puedan recibir “la residencia estadounidense en un tiempo récord”, luego de pagar “una tarifa de procesamiento” y que la persona sea verificada por el Departamento de Seguridad Nacional.

“Generará más de 100.000 millones de dólares muy rápidamente”

“Durante demasiado tiempo, millones de inmigrantes ilegales han llegado a nuestro país, y nuestro sistema de inmigración ha estado en quiebra. Ya es hora de que el pueblo estadounidense y sus contribuyentes se beneficien de nuestro sistema de inmigración legal”, expresó.

Trump indicó que su tarjeta “generará más de 100.000 millones de dólares muy rápidamente” y prometió que el dinero “se utilizará para reducir impuestos, impulsar proyectos de crecimiento y saldar nuestra deuda”.

El sitio web de la tarjeta también ofrece la posibilidad de inscribirse en la lista de espera de la Tarjeta Trump Platinum, que, bajo las mismas condiciones que la dorada pero a cambio de una contribución de 5 millones de dólares, permitirá a los beneficiarios “pasar hasta 270 días en EE.UU. sin estar sujetos a impuestos sobre ingresos no estadounidenses”.

La tarjeta de Trump se asemeja a la famosa ‘Green Card’, diseñada para que los extranjeros y migrantes puedan obtener el título de residente permanente, que les otorga el beneficio de vivir y trabajar sin problemas en EE.UU. Este permiso se tramita de diferentes formas y su costo no supera los 2.000 dólares.