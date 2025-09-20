Nuevo ‘golpe’ de Trump contra los inmigrantes que podría impactar la industria tecnológica de EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva este viernes en la que establece una tarifa de 100.000 dólares para todas las solicitudes de visa H1-B, una documentación que permite a empleadores estadounidenses contratar a trabajadores extranjeros para ocupaciones especializadas.

Según resalta The Guardian, la medida, que responde a la necesidad de hacer que las compañías estadounidenses contraten y capaciten a trabajadores de su país, en lugar de a extranjeros, podría ser un fuerte golpe a la industria tecnológica nacional. Las condiciones indican que la tarifa se aplicaría tanto a solicitantes como a aquellos que buscan renovar el estatus.

Mientras tanto, Reuters reportó que Microsoft, JP Morgan y Amazon reaccionaron al anuncio, aconsejando a sus empleados con este tipo de visado que permanezcan en EE.UU. Asimismo, pidieron a los que se encuentren fuera del país que regresen antes de la medianoche de este sábado, fecha prevista para la entrada en vigor de la orden.

Esa misma jornada, Trump anunció el lanzamiento de la ‘Trump Gold Card’, una ‘visa’ creada para “desbloquear la vida en EE.UU.” con “privilegios exclusivos”, tras un pago “un millón de dólares para particulares y dos millones para empresas”.