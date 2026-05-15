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Trump cuenta lo que contestó a Xi ante posible papel de EE.UU. en defensa de Taiwán

"Solo hay una persona que lo sabe, y esa soy yo", dijo el presidente estadounidense a los periodistas.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Trump con Xi.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que no respondió a la pregunta de Xi Jinping sobre una posible defensa de Taiwán por parte de Estados Unidos. “[Xi] me preguntó si los defendería, y yo le respondí que no hablo de eso”, declaró a los periodistas este viernes a bordo del Air Force One, mientras regresaba de China a Estados Unidos.

El mandatario se negó a responder a la prensa si su país apoyaría militarmente a Taiwán en caso de que Pekín intentara tomarlo por la fuerza. “Solo hay una persona que lo sabe, y esa soy yo”, dijo. Añadió además que “lo último que necesitamos ahora mismo es una guerra a 9.500 millas de distancia”.

El líder chino declaró previamente que Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre Washington y Pekín. El mandatario subrayó que, si la situación en torno a la isla china se gestiona adecuadamente, “las relaciones entre ambos países podrán mantenerse estables en general”.

“Si no se gestiona bien, surgirán fricciones e incluso conflictos entre ambos países, lo que empujará las relaciones entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa”, advirtió.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras que China la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.

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