Trump: “El espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores “está cerrado”. La declaración se produce en medio de la activación sin precedentes por parte de Washington contra Caracas.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: por favor, consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, escribió el mandatario en Truth Social.

Venezuela, a su vez, ha rechazado en repetidas ocasiones las acusaciones de tráfico de drogas, formuladas en su contra por EE.UU. sin ningún tipo de pruebas, así como la agresión creciente por parte del país norteamericano. Además, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó la disposición a defenderse.

Trump amenaza con emprender operaciones terrestres

Días antes, este jueves, Trump aseveró que “pronto” extenderá a tierra firme las supuestas operaciones antinarcóticos que lleva a cabo su país, que tienen como blanco preferente a Venezuela.

“En las últimas semanas han estado trabajando [los militares] para disuadir a Venezuela y a los narcotraficantes, que son muchos, […] ya no vienen por mar”, dijo.

“Hemos detenido casi el 85 % por mar y también comenzaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto. Les hemos advertido: dejen de enviar veneno [drogas] a nuestro país”, afirmó.