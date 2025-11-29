Plática por teléfono entre Trump y Maduro: Le exige abandone Caracas en un plazo no lejano

Durante el pasado fin de semana, Donald Trump sostuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro para hacerle adevertencias a que Estados Unidos aumentará las acciones militares, si no abandona Caracas en el corto plazo, reporta el medio Infobae.

El secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, fue parte de la comunicación que sostuvieron el líder republicano y el dictador de Venezuela.

La inclusión de Rubio durante el contacto con Maduro implica que la administración republicana ya ha descartado tácticas alternativas con el régimen populista -contratos petroleros, por ejemplo-, que se proponían en otros espacios de poder en la Casa Blanca como vía de negociación para dar comienzo en la transición venezolana.

Durante su conversación con Maduro, Trump no ha propuesto una mesa de negociación, ni una hoja de ruta para permitir que el dictador de Venezuela alcance más tiempo a su favor frente al cerco militar que fue desplegado por el Pentágono.

Al contrario, el presidente de Estados Unidos ratificó ante Maduro su decisión política de terminar con los carteles de la droga que actúan bajó la protección del Palacio de Miraflores.

En la conversación telefónica, Trump ha dejado claro que junto a Maduro deben abandonar Venezuela las principales figuras del régimen que se beneficiaron con los negocios ilegales -como las drogas, armas, petróleo- y montaron un sistema de represión que viola sistemáticamente los derechos humanos.

En este contexto, si el dictador venezolano abandona Caracas como exige Trump, a su lado deberían huir -al menos- Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, miembros clave de la nomenclatura que opera con Maduro.

Al inicio de las negociaciones secretas entre la administración republicana y la dictadura de Venezuela se analizó la posibilidad de permitir que Maduro abandone Caracas y que la transición democrática fuera dejada en manos de Delcy y Jorge Rodríguez.

Ahora, ni eso: Trump exige que Maduro y sus jerarcas escapen en el corto plazo.

Trump manifestó a Maduro que la presión política y militar sobre el régimen se multiplicaría en el tiempo, y cumplió con su palabra.

Horas después de la comunicación telefónica con Maduro, la Secretaría de Estado confirmaba que el Cartel de los Soles era designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Maduro es señalado como el jefe del Cartel de los Soles, y su designación como Organización Terrorista Extranjera permite a la administración Trump acorralar al régimen populista.

El Pentágono sostiene un cerco militar frente a las costas de Venezuela, mientras que la Secretaria del Tesoro y el Departamento de Estado tienen todos los recursos jurídicos que permiten asfixiar a la dictadura y atacar blancos estratégicos en territorio venezolano.

De momento sólo Trump y Rubio conocen a fondo los próximos pasos de la ofensiva militar sobre Venezuela, pero en la Casa Blanca ya hay una claridad y es que las operaciones se profundizarán entre principios de diciembre y mediados de enero, y los blancos están en Venezuela y pertenecen a la infraestructura y la logística del Cartel de los Soles.

“Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar las drogas por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, aseguró Trump durante un contacto vía zoom que mantuvo con militares durante el Día de Acción de Gracias.