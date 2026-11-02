Trump: Estas elecciones de medio término “son las más importantes de nuestro tiempo”

El mandatario estadounidense afirmó que el partido Demócrata “ha presentado la lista de candidatos más extremista y peligrosa de la historia de EE.UU.”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este 2 de noviembre contra los candidatos del partido Demócrata a las elecciones de medio término, que calificó como “las más importantes de nuestro tiempo”.

“Como saben, hoy es el último día antes de las elecciones de medio término, las más importantes, en mi opinión, de nuestro tiempo”, declaró el mandatario durante su discurso en la reapertura del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington.

Hablando sobre los comicios que están previstos para el 3 de noviembre en el país, Trump afirmó que el partido Demócrata “ha presentado la lista de candidatos más extremista y peligrosa de la historia de EE.UU.”.

“Las noticias recientes también demuestran, una vez más, que el partido Demócrata es muy, muy corrupto”, insistió, haciendo referencia a la polémica sobre los dos candidatos llamados Dan Sullivan en Alaska, que el partido Republicano aseguró que se trataba de una maniobra para confundir a los votantes.

Las elecciones de mitad de mandato que se celebran el 3 de noviembre en Estados Unidos son clave porque determinarán el equilibrio de fuerzas en el Congreso —con la renovación de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado— y permitirán medir el respaldo ciudadano a Donald Trump, condicionando su capacidad para impulsar su agenda durante los dos últimos años de su presidencia.