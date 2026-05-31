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Trump nombra 2 condiciones para la paz con Irán

"Y si no lo conseguimos, lo terminaremos de otra manera", comentó, en referencia al conflicto armado en curso.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Aviones militares de EE.UU. embarcados en el USS Abraham Lincoln durante el operativo contra Irán, 2 de marzo de 2026.

Donald Trump planteó 2 condiciones para dar por finalizada la ofensiva estadounidense desatada contra Irán: la reapertura total del estrecho de Ormuz y la renuncia de Teherán a todo plan de desarrollar armamento nuclear.

“Lo primero: el estrecho [de Ormuz] debe abrirse de inmediato y tiene que ser libre. Nada de peajes, etc. Y lo segundo: no pueden tener un arma nuclear”, afirmó el presidente de Estados Unidos este sábado en una entrevista con Fox News.

“Eso es todo. Es muy sencillo. Y luego nos iremos de allí”, aseguró.

En el caso de no llegar a buenos términos con Irán de manera diplomática, Trump amenazó con resolver el conflicto “militarmente”. “Y si no lo conseguimos, lo terminaremos de otra manera”, declaró, en referencia al desenlace en el que Washington no consigue lo que quiere en las negociaciones.

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