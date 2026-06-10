EE.UU. abre fuego contra un tanquero que intentaba romper el bloqueo marítimo contra Irán (VIDEO)

Las fuerzas estadounidenses bombardearon un petrolero en el golfo de Omán la noche del martes, informó este miércoles el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Según el organismo, se trata del buque M/T Settebello, con bandera de Palau, que transitaba por aguas internacionales en el golfo de Omán rumbo a Irán.

“Un avión estadounidense disparó municiones de precisión contra la sala de máquinas del buque después de que la tripulación desobedeciera repetidamente las órdenes de las fuerzas estadounidenses”, reza el comunicado.

El bloqueo de Trump en Ormuz: ¿un disparo en el pie para EE.UU. y sus aliados?

El día anterior, EE.UU. bombardeó un petrolero vacío en la misma zona. De acuerdo con el CENTCOM, desde que se inició el bloqueo marítimo contra la República Islámica el 13 de abril, han inmovilizado a ochoo embarcaciones que no cumplían con las normas, desviaron 134 barcos que sí las cumplían y permitieron el paso de 42 embarcaciones que prestaban ayuda humanitaria.