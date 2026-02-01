BOLETIN DE NOTICIAS
Trump responde al líder supremo iraní que le dice si EE.UU. inicia una guerra será regional
Trump responde al líder supremo iraní que le dice si EE.UU. inicia una guerra será regional

"Si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si tenía razón o no", resaltó el presidente de EE.UU.

Por Redaccion Central
Donald Trump y el ayatolá Alí Jameneí.

El presidente estadounidense, Donald Trump, comentó la advertencia que emitió este domingo el ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán, sobre la escala del potencial conflicto con Washington.

“¿Por qué no iba a decir eso? Por supuesto que lo diría. Tenemos allí los barcos más grandes y potentes del mundo. Muy cerca. En un par de días”, afirmó Trump.

El mandatario no descartó una solución diplomática a las tensiones con la República Islámica.

“Esperemos que lleguemos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si [Jameneí] tenía razón o no”, resaltó Trump.

El líder supremo de Irán advirtió este domingo que EE.UU. “debe saber que si inicia una guerra, esta vez será una guerra regional”.

Ampliar: Líder supremo de Irán: Le dice a EE.UU. que si inicia una guerra, será regional

