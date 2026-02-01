Trump responde al líder supremo iraní que le dice si EE.UU. inicia una guerra será regional

El presidente estadounidense, Donald Trump, comentó la advertencia que emitió este domingo el ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán, sobre la escala del potencial conflicto con Washington.

“¿Por qué no iba a decir eso? Por supuesto que lo diría. Tenemos allí los barcos más grandes y potentes del mundo. Muy cerca. En un par de días”, afirmó Trump.

El mandatario no descartó una solución diplomática a las tensiones con la República Islámica.

“Esperemos que lleguemos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si [Jameneí] tenía razón o no”, resaltó Trump.

El líder supremo de Irán advirtió este domingo que EE.UU. “debe saber que si inicia una guerra, esta vez será una guerra regional”.

