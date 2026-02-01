Líder supremo de Irán: Le dice a EE.UU. que si inicia una guerra, será regional

El ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán, advirtió este domingo que EE.UU. “debe saber que si inicia una guerra, esta vez será una guerra regional”. Así lo dijo en medio de las amenazas del presidente Donald Trump de una “maravillosa armada” de su país cerca de Irán.

“Que a veces hablen de guerra, aviones, barcos, etc., no es nada nuevo. En el pasado, los estadounidenses han amenazado repetidamente en sus discursos y han afirmado que todas las opciones estaban sobre la mesa, incluida la guerra”, denunció Alí Jameneí, citado por Tasnim.

“Ahora bien, este señor [Trump] también afirma con frecuencia ‘trajimos barcos’. La nación iraní no debe asustarse por estas cosas; el pueblo iraní no se verá afectado por estas amenazas”, agregó.

El ayatolá recordó que Irán no es el iniciador del conflicto y que “no quiere atacar a ningún país”, pero Teherán “asestará un duro golpe a cualquiera que lo ataque y lo hostigue”. “Por supuesto, los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez, será una guerra regional”, concluyó.