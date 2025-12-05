Trump, Sheinbaum y Carney sostienen primera reunión trilateral tras sorteo del Mundial

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunió este viernes en Washington con su par de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en lo que se erige en su primera reunión trilateral.

La primera en pronunciarse al respecto fue Sheinbaum, quien la calificó de “excelente reunión”, al tiempo que publicó en redes dos fotografías. “Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos”, apuntó.

“Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”, agregó.

Los tres tienen menos de dos años gobernando sus países y se encontraron luego de encabezar el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizó más temprano en el Centro Kennedy de Washington D.C.

Su primera conversación informal se dio precisamente en el palco de honor del lugar, mientras se desarrollaba el evento con el cual se conocieron los grupos del magno evento deportivo.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, citadas por el diario mexicano El Universal, Trump y Sheinbaum se reunieron antes en un ambiente cordial para tratar la cooperación económica, la seguridad fronteriza y la coordinación para la organización del Mundial.

Previamente, Trump le dijo a la cadena TV Azteca que tanto México como Canadá están “ayudando a establecer récords” en la venta de boletos para el Mundial. “Se han unido muy bien”, añadió en relación a la organización.

Antes de su viaje, el pasado miércoles, Sheinbaum comentó que el sorteo era “un buen momento” para que estuvieran juntos, como señal de que América del Norte y su compromiso comercial “siguen adelante”.