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“A Messi hay que mandarlo a dormir”, dice exjugador inglés

Joe Cole se pronunció sobre el primer partido del astro argentino contra Inglaterra.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Lionel Messi.

Un Inglaterra-Argentina es un clásico del fútbol, con antecedentes y mucha historia, que genera motivación por sí solo. Pero este miércoles los jugadores saldrán al Estadio Atlanta con una declaración que ha encendido la previa.

En el pódcast ‘The Rest is Football’, que protagonizan los exjugadores ingleses Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, se comentó que Lionel Messi jugará por primera vez contra la selección de los Tres Leones y, en ese instante, intervino Joe Cole.

“A Messi hay que mandarlo a dormir”, afirmó el exjugador del Chelsea. Mientras que Lineker se sonrió, Richards respondió efusivamente: “¡No digas eso!”. Empero, Cole insistió: “No, lo vamos a mandar a dormir. Sí, lo vamos a hacer”.

“Lo digo ahora. Vamos a llegar a la final del Mundial”, pronosticó. “Les vamos a ganar, lo siento en mis huesos”, añadió Cole en un extracto de la conversación que fue compartida en las últimas horas en redes sociales.

La ‘suerte’ inglesa

Sumado a esto, otro exjugador inglés del Chelsea, John Terry, opinó que para Inglaterra es “una gran ventaja” medirse contra Argentina, en vez de haber quedado en el otro lado del cuadro, en la semifinal entre Francia y España.

“En el papel, estoy de acuerdo, yo pienso que hombre por hombre somos mucho mejores que esta Argentina”, declaró Terry en una entrevista en el programa del periodista británico, Piers Morgan, publicada este lunes.

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