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Trump usa a Venezuela como ejemplo del “fracaso” del armamento ruso

El presidente estadounidense minimizó la posible entrega de imágenes satelitales de Rusia a Irán y recordó que el equipo militar ruso no pudo proteger a Nicolás Maduro.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El presidente Donald Trump durante su declaración en el Air Force One en la que usó a Venezuela como ejemplo del bajo rendimiento del equipamiento militar ruso.

El presidente Donald Trump cuestionó la eficacia del equipamiento militar ruso y puso a Venezuela como claro ejemplo de su fracaso.

“Los rusos le dieron mucho equipo a Venezuela. Venezuela tenía todo el equipamiento ruso. ¿Cómo resultó eso? No muy bien”, declaró Trump.

El mandatario hizo estas declaraciones al ser cuestionado sobre las denuncias de que Rusia estaría facilitando a Irán imágenes satelitales de bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Trump minimizó el impacto de esa supuesta cooperación rusa y recordó que las defensas de fabricación rusa no lograron impedir la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Venezuela invirtió miles de millones de dólares en cazas, radares y sistemas antiaéreos de origen ruso. Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, ninguno de esos sistemas pudo detener la incursión.

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