Gigante de moda rápida chino revela enormes pérdidas por aranceles de EE.UU.

El gigante de moda rápida, Shein, registró pérdidas de 99 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, frente a ganancias de 395 millones del año anterior, según los documentos financieros previos a su oferta pública inicial presentados el domingo, que cita Reuters.

La caída se debió principalmente a la eliminación de la exención arancelaria para paquetes pequeños en Estados Unidos y a un cargo contable único de 328 millones de dólares vinculado a la caída del valor de las acciones de inversores antes de la salida a bolsa.

Los ingresos en EE.UU., el mayor mercado de la compañía, cayeron 14,3 % a 2.040 millones de dólares en el primer trimestre tras la eliminación en mayo de 2025 de la regla “de minimis”, que permitía la entrada sin aranceles de paquetes menores de 800 dólares.

Los productos de origen chino vendidos por Shein ahora están sujetos a tasas impositivas del 10 % al 87,5 %, indicó la empresa con sede en Singapur, que busca una valoración de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en su salida a bolsa en Hong Kong, muy por debajo de los 100.000 millones alcanzados en 2022.