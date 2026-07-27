Trump se mofa de cómo Sheinbaum pronuncia “México”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, generó risas este lunes en un acto público en Míchigan mientras aseguraba que ahora dice “Méjijo”, en vez de “México”, porque así supuestamente lo pronuncia su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Vieron cómo las empresas mudaban la producción de EE.UU. a Méjijo. ¡Méjijo!”, afirmó, antes de explicar la razón por la que ahora lo expresa diferente. “Ella lo llama Méjijo”, aseveró.

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Luego narró que, durante una reunión acerca del comercio bilateral, se provocó un momento de confusión. “Le dije a un grupo el otro día: ‘¡Detendremos todo el negocio que va a Méjijo!’. Y no sabían de qué demonios estaba hablando”, contó, en medio de risas.

“No me salió bien, no salió bien”, agregó.