Trump brinda detalles sobre dónde va el dinero recibido de Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se pronunció este lunes sobre los millones de dólares obtenidos desde que bombardearon Venezuela a principios de año, en una operación que terminó con el secuestro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Durante un vuelo, a bordo del Air Force One, una periodista lo cuestionó varias veces sobre “¿adónde va ese dinero?” que EE.UU. recibe de Venezuela. “A administrar el país”, contestó el mandatario.

“Estamos tomando mundo dinero, miles de millones de dólares de Venezuela. Eso también sucederá con Irán”, pronosticó Trump.

Al principio, la periodista le consultó por el reporte de Financial Times que indica que EE.UU. ha obtenido hasta 13.000 millones de dólares por las ventas del petróleo venezolano. “Creo que incluso es más que eso”, dijo Trump sobre la cantidad.

“Ya hemos pagado completamente esa guerra muchas veces (…) hemos pagado por la guerra muchas veces”, repitió Trump, como ha hecho en otras ocasiones, sobre el financiamiento para su ofensiva sobre territorio venezolano.

Asimismo, destacó su figura. “Ningún presidente puede decir eso por un largo tiempo”, aseveró. “Y ahora tenemos una buena relación con Venezuela”, manifestó el republicano.