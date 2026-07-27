Trump advierte que EE.UU. podría enfrentar a los hutíes

Estados Unidos podría hacer frente a los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, si el grupo crea nuevos problemas, mientras Washington trabaja con Arabia Saudí en medio de la guerra contra la República Islámica, advirtió este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estamos tratando con Arabia Saudí, y es un problema que tuvimos hace un tiempo, y lo golpeamos fuertemente: no tuvimos ningún problema con los hutíes después de eso”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

“No estamos involucrados con eso, pero podríamos, ya saben, si son un problema, probablemente tendremos que involucrarnos”, añadió el mandatario.

Este lunes, el movimiento hutí de Yemen aseguró haber atacado “varios objetivos y puntos sensibles del suministro y transporte de petróleo crudo desde el este de Arabia Saudita hasta Yanbu mediante varios drones”.

Consultado sobre si Arabia Saudí había indicado que se uniría a los Acuerdos de Abraham, Trump señaló que el tema no había sido abordado. “No hemos hablado de eso”, dijo.

Los Acuerdos de Abraham son una serie de tratados mediados por Washington en 2020 que buscan establecer relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad entre Israel y varios países árabes.