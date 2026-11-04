Un candidato “yihadista” ha ganado un escaño en el Senado de EE.UU.: ¿qué pasó?

Abdul el Sayed se convirtió en el primer senador musulmán en la historia del país.

El demócrata Abdul el Sayed, a quien el presidente Donald Trump ha llegado a llamar “yihadista”, se impuso este 3 de noviembre al republicano Mike Roger en las elecciones al Senado por el estado de Míchigan, convirtiéndose en el primer musulmán en ocupar un escaño en la Cámara Alta de Estados Unidos.

El Sayed, de 42 años, es epidemiólogo y exfuncionario de salud pública de origen egipcio. De perfil progresista, defiende una mayor intervención del Estado en sanidad y economía, la redistribución de la riqueza, la ampliación de los derechos sociales y una política exterior menos militarizada, especialmente en lo que respecta al apoyo militar y financiero a Israel.

Precisamente su postura frente al país hebreo fue uno de los principales motivos de fricción entre los demócratas tras unas primarias muy reñidas, en las que se impuso por la mínima a Haley Stevens, quien pese a haberle expresado inicialmente su respaldo, cambió de bando apenas a dos días de los comicios y anunció que apoyaría a Rogers.

El Sayed recibió críticas por sus declaraciones tras un ataque a una sinagoga de Míchigan a principios de año, cuando expresó que “la gente herida hiere a la gente”, por lo que después pidió disculpas. También fue cuestionado por sus apariciones de campaña junto a Hasan Piker, un popular ‘streamer’ político, que ha protagonizado varias polémicas por sus declaraciones sobre Israel y por afirmar que EE.UU. se merecía los atentados del 11-S.

Durante la campaña, El Sayed tuvo que hacer frente a una ofensiva especialmente dura por parte de los republicanos, que recurrieron a acusaciones infundadas y ataques personales para desacreditar su candidatura.

Trump intentó vincular sin pruebas al demócrata con los Hermanos Musulmanes (cuyas afilicianoes fueron declaradas como organización terrorista en EE.UU.) y puso en duda su lealtad a EE.UU. En un mitin celebrado el 25 de octubre en Míchigan, llamó a los votantes a combatir la llegada de El Sayed al Senado como los pasajeros del vuelo 93 hicieron frente a los terroristas del 11-S y dijo que sería el único senador que tendría que pasar por un detector de metales para entrar en la cámara.

Por su parte, El Sayed ha rechazado que su identidad religiosa defina su candidatura, defendiendo una idea de EE.UU. en la que todas las comunidades, independientemente de sus creencias, tengan cabida. “Hay quienes quieren hacer de EE.UU. un país pequeño. Nosotros queremos hacerlo más grande, donde quepamos todos: musulmanes, judíos, cristianos, hindúes, sijs y ateos”, dijo el pasado octubre en una entrevista con El País.